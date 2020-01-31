: Dünya bu açıklamayı bekliyordu! Fransız bilim insanları, koronavirüs aşısı için tarih verdi

31.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:29

Dünyayı büyük endişeye sevk eden corona virüs aşısı için bilim insanları zamanla yarışıyor. Dünyada peş peşe ülkelerde virüs vakasına rastlanırken, Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları coronavirüsü aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi.

DSÖ, ACİL DURUM İLAN ETTİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Corona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edildiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada acil durum ilanının nedenine ilişkin, "Asıl neden Çin'de ne olduğu değil, diğer ülkelerde ne olduğu" ifadeleriyle, durumun uluslararası ciddiyetine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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