Bir dönem Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların giydiği tanga şort kriz çıkardı - Haberler
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Bir dönem Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların giydiği tanga şort kriz çıkardı

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Bir dönem Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların giydiği tanga şort kriz çıkardı

Bir dönem Türkiye pazarına da girmesi gündeme gelen ancak daha sonra bu kararından vazgeçen Amerika'nın ünlü restoran zinciri Hooters'da kadın garsonlara dağıtılan tanga tipi şortlar krize neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcıları, bu durumu ahlak kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sert dille eleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü restoran zincirleri arasında yer alan Hooters'da "tanga şort" krizi yaşanıyor. Restoran yetkilileri, yeni kıyafet düzenlemesi kapsamında kadın garsonlara şort verdi. Ancak kısalığıyla dikkat çeken şortlar, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı sosyal medyada kullanıcıları, ahlak kurallarına aykırı olarak nitelediği bu kararın geri çekilmesini istedi.

2011 yılında ülkemizde de açılması planlanan Hooters, son anda Türkiye pazarına girmekten vazgeçmişti. O yıllarda restoranın açılacağı yer dâhi belliydi ve basına duyuruları bile yapılmıştı. Amerika'da birçok müdavimi bulunan restoran kılık kıyafet kurallarında yeniliğe giderek üniformalarını değiştirmeye karar verdi. Fakat restoranın bu kararı nedeniyle büyük tartışma patlak verdi.

Bir dönem Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların giydiği tanga şort kriz çıkardı

Mini şortlarıyla servis yapan restoranın artık çalışanlarından tangayı anımsatan bir kıyafet giymelerini istemesi tartışma yarattı. 80'lerden beri neredeyse aynı formayı kullanan restoranın yaptığı bu radikal değişiklik insanları kızdırdı. Çalışanlar TikTok hesabında bu yeni şortlarına isyan etti.

Bir dönem Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların giydiği tanga şort kriz çıkardı

Çalışanların yeni kıyafetlerine karşı gösterdikleri tutum sosyal medyada yeni bir tartışma konusuna dönüştü. Kimi kullanıcılar bu kıyafeti giymek istemeyen çalışanların işte ayrılabileceğini söyledi. Kimileri ise başta sözleşme imzalarken giymeyi kabul ettikleri şortun bu olmadığını ve şirketin bu değişiklik konusunda kesin bir karar alamayacağını dile getirdi.

Bir dönem Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların giydiği tanga şort kriz çıkardı

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