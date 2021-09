Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Gününün hikayesi nedir? Peki, Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Barış Günü 1 eylül mü 21 eylül mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünya Barış Günü, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül olarak kabul edilmekteydi. Ancak bu tarih sonrasında değiştirilmiştir. Peki, 1 Eylül neden Dünya Barış Günü ilan edildi? Dünya Barış Gününün hikayesi nedir? Peki, Dünya Barış Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?

Dünya Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayram. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, "Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü"nü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. İlk kez 1982'de kutlandı. Ancak bu tarih, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edilmiştir.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 1 EYLÜL MÜ, 21 EYLÜL MÜ?

Uluslararası Barış Günü olarak da bilinen Dünya Barış Günü, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül olarak kabul edilmekteydi. Dünya Barış Günü, her yıl 1 Eylül tarihinde küresel bazda kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in (BM) 7 Eylül 2001 tarihli kararı neticesinde 21 Eylül olarak kabul edilen Dünya Barış Günü, belirli gerekçeler dolayısıyla bu tarihe kaydırılmıştır.