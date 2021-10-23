Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de BM Anıt Mezarlığını ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de BM Anıt Mezarlığını ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de BM Anıt Mezarlığını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kore Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin ebedi istirahatgahı Busan'daki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nda aziz kahramanlarımıza dua ettik" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de BM Anıt Mezarlığını ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de BM Anıt Mezarlığını ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de BM Anıt Mezarlığını ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de BM Anıt Mezarlığını ziyaret etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladı

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title