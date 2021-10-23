Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de BM Anıt Mezarlığını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kore Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin ebedi istirahatgahı Busan'daki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nda aziz kahramanlarımıza dua ettik" ifadelerini kullandı.