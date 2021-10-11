Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına isabet etti - Haberler
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Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına isabet etti

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Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına isabet etti

Kanada'da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Gökten hızlı şekilde inen göktaşı, Ruth Hamilton isimli adamın yastığına isabet etti. Şans eseri adam o sırada yan tarafta uyuyordu.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Ruth Hamilton isimli adam, yastığına isabet eden göktaşının altında kalmaktan santimetrelerle kurtuldu. Hamilton, ilk anda yaşadıklarını "Yataktan fırladım ve ışığı açtım, ne olduğunu anlayamadım" sözleriyle anlattı.

Yastığına düşen göktaşını kısa süre içerisinde fark ettiğini belirten Hamilton, durumu polise bildirdiğini, olay yerine gelen ekiplerin taş parçasının inşaat çalışmalarından kaynaklanmadığını söylediğini belirtti.

Az kalsın yatağında uyurken ölüyordu! Gökten hızla inen göktaşı yastığına isabet etti

Kanada basınında yer alan haberler de, göktaşının çatıya isabet ederek yatağa düştüğü gün Louise Gölü semalarında meteor görüldüğü kaydedildi.

Göktaşı için "Belki de milyarlarca yıl yaşında" diyen Hamilton, yaşadıklarının kendisine hayata yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi ve ekledi:

"Söyleyebileceğim tek şey, hayatın değerli olduğu ve yatağında güvende olduğunu düşündüğün anlarda bile bunu kaybetme ihtimalinin olabileceği."

Az kalsın yatağında uyurken ölüyordu! Gökten hızla inen göktaşı yastığına isabet etti

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Haber: Gökten hızla inen göktaşı yatağında uyuyan adamın yastığına isabet etti - Haberler
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