Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla ilişkiye giren kadın, evlilik kararı aldı

Marisa adlı TikTok kullanıcısı, çektiği video ile yaşadığı ilginç olayı anlattı. Marisa, lisede tanıştığı ve beraberlik yaşadığı erkek arkadaşıyla bir süre sonra nişanlandı. Genç adam daha sonra Marisa'nın evine taşıdı. Evde Marisa, nişanlısı ve genç kızın annesi ile üvey babası birlikte yaşamaya başladı.

ANNE VE BABASI BOŞANDI

Aile beraber yaşamaya başladıktan sonra, genç kızın annesi ile üvey babası boşanma kararı aldı. Bu sırada annesi ile Marisa'nın nişanlısı yakınlaştı. Genç adam, daha da ileriye giderek nişanlısının annesiyle beraberlik yaşamaya başladı.

BİR SÜRE SONRA AYRILDILAR

Bu sırada Marisa, yaşananlardan haber sizdi. Çünkü nişanlısıyla ilişkisi devam ediyordu. Ancak ikili bir süre sonra ayrılma kararı aldı. Annesi ve nişanlısı da artık ilişkilerini gizleme gereği duymadı.

EVLİLİK KARARI ALDILAR

Fakat asıl sansasyonel olay, ikilinin ilişkilerini ciddiye bindirme kararından sonra yaşandı. Marisa, annesine yaptığını yanlış olduğunu söylerken, annesi Marisa'yı dinlemedi ve kızının eski nişanlısıyla evlenmeye karar verdi.

Diğer yandan genç kızın TikTok hesabı üzerinden yayınladığı video, milyonlarca görüntülenme aldı.

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