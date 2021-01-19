Dünya Avucunuzda sunucusu Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında?

Sunuculuk ve oyunculuk yapan Burcu Esmersoy yeni bir projeye imza atıyor. Tanıtımı Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen gezi programı Dünya Avucunuzda programında Yılmaz Sezgin ile birlikte sunuculuk yapacak. Dünya Avucunuzda sunucusu Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında?

Fox TV'de Mart ayı itibariyle yayınlanacak olan yeni gezi programı Dünya Avucunuzda sunucusu Burcu Esmersoy oldu. Dünya Avucunuzda programında sunuculuk yapmasıyla günden olan Dünya Avucunuzda sunucusu Burcu Esmersoy kimdir? Burcu Esmersoy kaç yaşında? merak ediliyor.

DÜNYA AVUCUNUZDA SUNUCUSU BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Beşiktaş Lisesi'nden mezun olan Burcu Esmersoy,İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından New York Üniversitesi'nde 'Hospitality, Tourism and Sports Management' eğitimi aldı. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı. Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 Yılında Tv8' de yayın hayatına başlayan Ver Fırınada ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programı sundu.

2006 yılının Nisan ayında NTV' kanalında 'Spor Servisi' programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programları vardı. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı. Popstar 2013 programında sunuculuk yapmıştır.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.

BURCU ESMERSOY KAÇ YAŞINDA?

Son dönemlerde Dünya Avucunuzda programı ile gündemde olan Burcu Esmersoy, 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.