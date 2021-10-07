Artık tehlike saklanamıyor! NASA, Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak - Haberler
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Artık tehlike saklanamıyor! NASA, Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak

AA - Haberler | Dünya

NASA, artık iyice belirginleşen asteroit tehdidine karşı önlem almak için harekete geçti. Çifte Asteroit Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen deney kapsamında Dünya yörüngesindeki asteroitle uzay aracı çarpıştırılacak. Deney sonucu, Dünya'ya olası bir asteroit çarpışmasına karşı hangi önlemlerin alınacağı kararlaştırılacak.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), geçmişe oranla artık çok daha ciddi boyutlara ulaşan asteroit çarpması ihtimali ile ilgili önlem hazırlığına girdi. NASA tarafından gerçekleştirilecek proje sayesinde, Dünya'ya yönelik olası bir asteroit tehdidinin sonuçları ele alınacak. Bu sonuçlara göre planlama yapılacak.

Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle, 23 Kasım'da California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak uzay aracıyla, ilk defa yeryüzüne düşme ihtimali olan gök cisimlerine karşı bir savunma sistemi test edilecek.

DART projesinin, söz konusu asteroidin 2003 yılında dünyaya 6 milyon kilometre mesafeden geçmesi üzerine başlatıldığını belirten NASA, Didymoon isimli asteroidle gerçekleşecek çarpışmada 160 metre çapındaki gök cisminin yörüngesini değiştirmeyi hedefleyecek.

NASA'nın DART program bilimcisi Tom Statler, yaptığı açıklamada, "Gökbilimciler, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini belirlemek için çarpışmadan önce ve sonra dünya tabanlı teleskoplardan gelen gözlemleri karşılaştırabilecekler. Bu bize asteroidin saptırma çabamıza nasıl tepki verdiğini anlatacak anahtar bir ölçüm olacak." dedi.

Gezegen savunmasında bir ilkin yaşanacağı planlı çarpışmanın Eylül 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor. Dünyaya 7 milyon milden daha yakın yörüngede hareket eden cisimler, tehlikeli olarak görülüyor.

Artık tehlike saklanamıyor! NASA, Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
AA - Son Dakika Haberleri
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