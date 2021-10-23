Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksör, yaşam mücadelesi veriyor

Rusya'daki Irtysh Nehri'nde balık avına çıkan 23 yaşındaki Ilya Medvedev ile 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı. Ayı tarafından hırpalanan Dudnik olay yerinde hayatını kaybetti.

DAKİKALARCA AYIYLA BOĞUŞTU

Bu kez de ayı Medvedev'e saldırdı. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla hayvanı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu boğuşma görgü tanıklarının ifadesine göre dakikalarca sürdü.

"KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI"

Çabaları sonuçsuz kalan genç adamın çığlıklarını duyan başka bir balıkçı olay yerine geldiğinde karşılaştığı korkunç manzarayı şu sözlerle anlattı: ''Teknemle balık avlamak için Irtysh Nehri'ndeydim. Çığlık sesleri tüm alanda yankılanıyordu. Hemen sese doğru yöneldim. Ayıyla boğuşan kanlar içinde kalmış genç bir adam vardı. Arkadaşım Dudnik'in yerde yattığını gördüm. Korkunç bir manzaraydı. Ayı aldığı kurşunlara rağmen hala saldırıyordu. Ilya'nın silahı düştü bıçakla saldırmaya başladı. Sonunda boksör ayıyı öldürdü ama ağır yaralar aldı. Onu hemen tekneye taşıdım ve ne yakın hastaneye götürdüm.''

DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluşurken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

MADALYALI BOKSÖR

2019 yılında Medvedev, Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.

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