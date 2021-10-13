Araştırma: Lazerle vajinal yenileme operasyonları fayda sağlamıyor - Haberler
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BBC

Araştırma: Lazerle vajinal yenileme operasyonları fayda sağlamıyor

BBC - Haberler | Dünya
Araştırma: Lazerle vajinal yenileme operasyonları fayda sağlamıyor

Yapılan bir araştırma, kadınlarda menopoz dönemindeki kadınlara sunulan lazerle vajinal yenileme (vajinal rejüvenasyon) tedavilerinin işlevsel olmadığı sonucunu ortaya çıkardı.

Yapılan bir araştırma, kadınlarda menopoz dönemindeki kadınlara sunulan lazerle vajinal yenileme (vajinal rejüvenasyon) tedavilerinin işlevsel olmadığı sonucunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, vajinal yenileme tedavisinin vajinal kuruluğu ve sancılı cinsel ilişkiyi giderip gideremeyeceğini araştırdı.

Vajinanın yeniden şekillendirilmesi operasyonu, lazerle vajinal dokunun ısıtılması ve sıkılaştırılmasıyla yapılıyor.

Klinikler dokuları bilerek yaralamanın doğal kayganlaşmayı artırabilecek ve cinsel tatmini geri kazanabilecek vücudun iyileşme sürecini başlatacağını iddia ediyor.

Yetkililer, söz konusu ameliyatsız tedavinin öğle yemeği arasında dahi tamamlanabileceğini ancak tamamen risksiz olmadığını söylüyor.

Bununla birlikte, Birleşik Krallık ve ABD'deki bazı özel klinikler bu tedavi yöntemini sunmaya devam ediyor.

Birçok klinik ise vajinal yenileme tedavisinin menopozla bağlantılı rahatsızlıklara, idrar kaçırmaya veya cinsel rahatsızlıklara karşı iyi geldiğini iddia ediyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS'in danışma organı Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE), tedavinin yalnızca araştırma için kullanılması gerektiğini söylüyor.

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) halihazırda kadınların bu işlemden zarar görebileceğine yönelik endişelerini dile getirmişti.

Operasyonu geçiren kadınların bazılarında vajinal yanıklar ve yara izleri görüldü.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yer alan araştırma, tedaviyi bağımsız olarak inceleyen en büyük çalışmalardan biri oldu.

Sağlık endüstrisi tarafından fonlanmayan Avustralyalı araştırmacılar, lazer tedavisinin ya da plasebo tekniğinin uygulandığı rastgele 85 kadın üzerinde çalışmasını yaptı.

Plasebo tekniğinde de vajinaya lazer çubukları yerleştirildi ancak gerekli düzeyde lazer enerjisi verilmedi.

Araştırma sonucunda hiçbir ciddi yan etki kaydedilmedi. Ancak devam eden yıl boyunca da semptomların iyileşmesi açısından iki grup arasında görülebilir bir fark yoktu.

Vajinal kuruluk

İngiliz Menopoz Derneği eski başkanı ve Dorset'te danışman bir jinekolog olan Tim Hillard çalışmayı "bekledikleri türden bir çalışma" olarak nitelendirdi ve şöyle konuştu:

"En büyük rastgele çalışmalardan biri ve endüstri tarafından finanse edilmiyor. Ve sonuç, doktorların bu tedaviyi yalnızca klinik deneylerde yapmaları gerektiğini gerçekten güçlendiriyor."

Hillard, menopoz semptomları için yeni tedavilere çok ihtiyaç duyulduğunu ve araştırmaya değer olduğunu söyledi.

Vajinal kuruluk, kaşıntı ve rahatsızlık veya ağrılı cinsel ilişki gibi belirtilerin çok yaygın olduğunu dile getiren Hillard, "Bu kadınlar için çok üzücü olabilir. Onlar hakkında konuşmak da zor olabilir. Pek çok kadın buna katlanıyor ve destek de almıyor. Ama yardımcı olabilecek bazı yöntemler de ve tavsiyede bulunabilecek uzmanlar da var" dedi.

Menopoz dönemi

Araştırma: Lazerle vajinal yenileme operasyonları fayda sağlamıyor

Araştırma: Lazerle vajinal yenileme operasyonları fayda sağlamıyor

Araştırma: Lazerle vajinal yenileme operasyonları fayda sağlamıyor

BBC
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