Dünya Anestezi Günü ne zaman? Dünya Anestezi Günü mesajları ve sözleri

Dünya Anestezi Günü her yıl sağlık çalışanları başta olmak üzer çeşitli çevrelerce kutlanıyor. Sağlık alanında önemli bir yeri olan anestezinin geçmişi 19. yüzyıla uzanıyor. Peki, Dünya Anestezi Günü hangi gün, nedir?

Dünyada ilk anestezi 1846 yılında Dr. John Collins Waren tarafından Gilbert Abbott isimli işçiye uygulandı. Ardından sağlık alanında olmazsa olmaz hale gelen anesteziye özgü özel bir gün düzenlenmeye başlandı. İşte, Dünya Anestezi Günü detayları...

ANESTEZİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya genelinde kutlanan Anestezi Günü, dünyadaki ilk anestezinin 16 Ekim 1846 tarihinde Amerika'da Dr. John Collins Waren tarafından Gilbert Abbott isimli işçiye uygulanmasına istinaden kutlanmaya başladı.

JOHN COLLİNS WARREN KİMDİR?

Collins, 1 Ağustos 1778 tarihinde Boston'da doğdu. Harvard profesörü ve Harvard Tıp Okulu'nun kurucusu ve Dr. Joseph Warren'ın yeğeni olan John Warren'ın oğludur. 1797'de Harvard Koleji'nden mezun olduktan sonra babasıyla tıp öğrenimine başladı. 1799'da, öncü anatomist Sir Astley Cooper (1768-1841) ile çalışmaları da dahil olmak üzere, Londra, Paris ve Edinburgh'da tıbbi çalışmalarına devam etti. 1801'de Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir MD ile mezun oldu. Warren 1802'de Amerika'ya döndüğünde babasıyla ortaklığa girdi ve ayrıca Harvard Tıp Fakültesi'nde anatomik dersler, diseksiyonlar ve gösterilerle ona yardım etti. 1806'da Warren, büyük olasılıkla açı kapanması glokomu olan bir durum için katarakt ekstraksiyonları yapmaya başladı.

1806'da Anatomi ve Cerrahi Yardımcı Profesörü seçildi, ardından 1815'te babasının ölümü üzerine, [5] 1847'de emekli olana kadar görev yaptığı Hersey Anatomi ve Cerrahi Profesörlüğü'nü üstlendi. Bu süre zarfında Warren başrol oynadı. New England'ın ilk tıp dergisi olan The New England Journal of Medicine and Surgery'nin (ilk sayı Ocak 1812) kurulmasındaki rol , daha sonra bugünün New England Journal of Medicine haline geldi . Ayrıca Anthology Kulübünde de aktifti .

Warren, Harvard Tıp Fakültesi'nin (1816-1819) ilk dekanıydı ve Cambridge'den Boston'a taşınmasını teşvik etti. Harvard, 1819'da kendisine fahri tıp diploması verdi. Massachusetts General Hospital'ın kurucu üyesiydi ve tesisin ilk cerrahı olarak görev yaptı. 1853'e kadar hastane personeli için bir randevu aldı ve o zaman ölümüne kadar Danışma Kurulunda yer aldı. Uzun kariyeri boyunca Warren, 1847'de Harvard'a 5000 dolarla birlikte sunduğu olağanüstü bir anatomik ve patolojik örnek koleksiyonunu bir araya getirdi. Bu Warren Anatomik Müzesi'nin başlangıcıydı.

Warren 4 Mayıs 1856'da Boston'daki Park 2 caddesindeki evinde perikardittenhayatını kaybetti. İki defa evlenen doktorun iki de çocuğu bulunuyor.

DÜNYA ANESTEZİ GÜNÜ MESAJLARI

Sağlık sektörünün değerli üyeleri anestezi çalışanlarımızın 16 Ekim Dünya Anestezi Günü'nü kutluyoruz.

Ameliyathane ekibinin en önemli parçaları olan Anestezi uzman ve teknikerlerimizin Dünya Anestezi Günü'nü kutluyoruz.

Başta akademisyenlerimiz olmak üzere öğrencilerimizin ve tüm anestezi çalışanlarının Dünya Anestezi Günü kutlu olsun.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla gece gündüz insan sağlığı için çalışan Anestezi Uzmanı, Tekniker ve Teknisyenlerimizin, 16 Ekim Dünya Anestezi Günükutlu olsun.

Bilgi ve tecrübeleri ile cerrahi müdahalelerin ilk adımını atan sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler. 16 Ekim Dünya Anestezi Günü kutlu olsun.

Hayatımızı kurtaran müdahalelerin ilk adımında ve operasyon sonrasında bizlere yardımcı olan gizli kahramanlara, anestezi uzmanlarımıza minnettarız.

Cerrahi ekibimizin ayrılmaz bir parçası ve ameliyathanelerin gizli kahramanları olan anestezi uzmanları, teknikerleri ve teknisyenlerimizin Dünya Anestezi Günü'nü kutlar, görevlerinde başarılar dileriz.