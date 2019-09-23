Dünya Alzheimer Günü'nde Ulucanlar'da buluşuldu

23.09.2019 09:21

Altındağ Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) işbirliğiyle düzenlenen "Alzheimer" konferansı, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde gerçekleştirildi. Konferansa katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Alzheimer"ın ülkemizde son yıllarda giderek arttığına dikkati çekti.



21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde, Alzheimer hastalığına dikkati çekmek için Ulucanlar'da buluşuldu. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde gerçekleştirilen konferansa Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, konu ile ilgili çalışmalar yürüten öğretim görevlileri ve Alzheimer hastalarının yakınları katıldı.



"Önce Alzheımer'ı tanımalıyız"



Alzheimer hastalığının son yıllarda giderek artmakta olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, konu ile ilgili farkındalık oluşturacak bu tür etkinlikleri çok önemsediğini söyledi. Önce Alzheimer'ı bilmeli ve tanımalıyız diyen Başkan Balcı "Alzheimer'ı iyi anlamalı ve buna göre bu hastalıkla mücadele edebilmeliyiz. Nasıl önlenebilir, sebepleri nelerdir, bunları bildikten sonra mücadele etmek çok önemli Artık neredeyse herkesin etrafında, ailesinde bu hastalıkla mücadele eden biri var. Hepsine Allah'tan şifalar diliyorum. Yakınlarına çok büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Alzheimer hastası olanlara da sabır ve kolaylıklar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



Sorular yanıtlandı



Konferansta daha sonra Ankara Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Varlı, Prof. Dr. Sevgi Aras ve Prof. Dr. Emine Özmete sırasıyla söz aldı. Alzheimer hakkında bilgiler veren öğretim görevlileri, halk arasında "bunama" olarak bilinen Alzheimer hastalığı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi, sorulara cevap verdi - ANKARA

Kaynak: İHA