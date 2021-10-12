ABD'nin başı belada! Cinayetler, saldırılar, intiharlar derken New York Hapishanesi cehenneme döndü

Abd'deki en kötü cezaevlerinden biri olarak bilinen hapishane kompleksinde korona pandemisi sürekli yaşanan kargaşaya tuz biber oldu. Salgın nedeniyle mahkeme işlemleri yavaşlayınca durum iyice kötüleşti ve operasyonlar durdu.

MİLLETVEKİLLERİ HAPİSHANENİN KAPATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYOR

Geçen yıl cezaevinde yaklaşık bir düzine mahkumun öldürüldüğü ortaya çıktıktan sonra, milletvekilleri sık sık hapishanenin kalıcı olarak kapatılması çağrısında bulunuyorlar.

"50 YIL İÇİNDEKİ EN TEHLİKELİ ZAMANLARDAN BİRİ"

Mahkum Hakları Projesi direktörü Avukat Mary Lynne Werlwas, "Ofisimizin şehir hapishanelerini gözlemlediği 50 yıl içinde, gördüğümüz en tehlikeli zamanlardan biri" dedi.

ÇOĞU AKIL HASTASI 4 BİN 800 MAHKUM BARINDIRIYOR

Hapishane şu anda Queens ve Bronx ilçeleri arasındaki bir adada, çoğu akıl hastalığından muzdarip olan yaklaşık 4.800 mahkûmu barındırıyor.

DURUM TAMAMEN KONTOLDEN ÇIKTI

New York Times'ta yer alan habere göre durum o kadar kötüleşti ki mahkumlar neredeyse tam kontrolü ele geçirdiler ve kimlerin girip çıkabileceğine karar veriyorlar. Geçen ay mahkûmlar korumasız bir hapishane otobüsünü kaçırmayı ve onu tesisin dış duvarına çarpmayı başardı.

Hapishanede mahkumlar sürekli birbirlerine ve gardiyanlara saldırırken federal gözlemcilere göre, ağustos ayında bir önceki ağustos ayındaki yedi bıçaklamayla karşılaştırıldığında, 39 bıçaklama olayı yaşandı. Geçen ay, işe gitmeyi reddeden gardiyanlar 30 gün boyunca ücretsiz izin almaya başladı. Krizin giderek derinleştiği hapishane için çözüm arayışları sürüyor.