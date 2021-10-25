300 bin İsveçli Kovid-19 nedeniyle koku kaybı yaşıyor

Haber e göre, İsveç'te bu durum için tedavi sunan kliniklerde uzun kuyruklar oluşuyor. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsveç'te bu konuda hizmet veren sadece iki klinik var. Bu iki klinikten yeni olanı, başkent Stockholm'ün yakınında yer alan Huddinge'deki Karolinska Üniversite Hastanesi'nde Eylül ayında açıldı.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu'nun Cuma günü yayımladığı en son verilere göre, pandeminin başlangıcından bu yana ülkede yaklaşık 1,166 milyon koronavirüs vakası teyit edildi. Koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı ise 15 bine yaklaştı.

İsveç'te kamuya açık alanlarda ve restoranlarda kişi sınırlaması gibi kısıtlamalar, maske takma ve mümkünse evden çalışma gibi tavsiyeler 30 Eylül'de yürürlükten kaldırıldı. O zamandan bu yana yeni vaka sayısında hafif bir artış yaşandı ancak şu an itibarıyla kısıtlamaların artırılması gibi bir plan bulunmuyor.

Bununla birlikte, 1 Kasım'da gevşetilecek olsa da Kovid-19 testine ilişkin kurallar halen yürürlükte ve aşı olmayanlara da daha önce yürürlükte olan aynı koruma önlemlerini almaları tavsiye ediliyor.

Öte yandan İsveç'te 16 yaş üstü nüfusun yüzde 84,7'si en az bir doz, yüzde 80,1'i ise iki doz aşı yaptırmış durumda.