Dündar Taşer kimdir? Dündar Taşer nereli, neden öldü? Dündar Taşer yazıları Siyasetçi, yazar ve bir asker olan Dündar Taşer hayatı merak konusu oldu. 1925 yılında Gaziantep'te doğdu ve 1944 yılında da Tank Okulu'nu tamamladı. Orduda çeşitli birliklerde görev alan Dündar Taşer ne zaman öldü?

Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ, Rıfat Baykal, Numan Esin, Ahmet Er ile birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. Parti sonradan adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirmiştir. Böylelikle siyasete adım atan Dündar Taşer, MHP'de Türkeş'ten sonraki önemli isim olarak bilinir.

DÜNDAR TAŞER KİMDİR?

Taşer, 15 Mayıs 1925 tarihinde Gaziantep'de dünyaya geldi. Siyasetçi, yazar ve tank binbaşısı olarak bilinen Dündar Taşer'in babası Abdulkadir Kamil, annesi Fatma Aliye'dir. 1944 yılında Tank Okulunu bitirdikten sonra teğmen olarak orduya katıldı ve çeşitli birliklerde görev aldı. Binbaşı rütbesi ile 3. Zırhlı Tugay 1. Tank Taburu 2. Bölük komutanı iken 27 Mayıs 1960 İhtilâli'ni yapanlar arasında yer aldığı bilinen Taşer, 38 kişilik Millî Birlik Komitesi üyesi içinde bulundu.

ONDÖRTLER'E DAHİL OLDU

13 Kasım 1960 tarihinde Millî Birlik Komitesi tarafından görevinden alındı ve ''Ondörtler'' olarak anılan gruba katıldı. 13 Kasım 1960'ta isteği dışında emekliye sevk edilerek Büyükelçi muavini olarak Rabat'a gönderildi. Aynı zamanda temsilcilik göreviyle Zürih'e gitti, Türkiye Büyükelçiliğinde askeri ataşe olarak çalıştı.

CKMP'YE KATILDI

Türkiye'ye dönen Taşer, 1965 yılında 14'lerden Alparslan Türkeş, Muzaffer Özdağ, Rıfat Baykal, Numan Esin, Ahmet Er ile birlikte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne dahil oldu. Böylelikle siyasi yaşama atıldı. 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adını alan partide eğitim işleriyle görevlendirildi. Hemen sonrasında MHP'den İstanbul Milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

MHP'de Alparslan'dan hemen sonra ikinci adam olarak kabul gören Dündar Taşer, Ülkü Ocakları'nı kurdu. Asuman Taşar ile evli olan Dündar Taşer, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle 14 Haziran 1972 tarihinde yaşamını yitirdi.

Taşer'in, Millî Hareket, Töre ve Devlet gibi dergilerde yayımlanan yazıları Mesele adlı kitapta toplanmıştır.