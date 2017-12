Dündar'dan Çat Kapı Ev Ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ev ziyaretleri ile vatandaşlarla bir araya geliyor.



Başkan Mustafa Dündar, her hafta düzenli olarak Osmangazi'nin farklı bir mahallesini ziyaret ederken, çat kapı gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile vatandaşın gönlünde taht kuruyor. Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde 73 yaşındaki Ali Boz'un evini ziyaret eden Başkan Dündar, yaşlı adam ve ailesi ile uzun uzun sohbet etti. Dündar'ın ziyaretinden haberdar olan komşuların da eve gelmesiyle birlikte sıcak bir ortam oluştu. Çayların içilip uzun sohbetlerin edildiği ziyarette Dündar, vatandaşların sıkıntılarına da kulak verdi. Ali Boz'un 1969 yılında Ankara'da askerlik görevini yerine getirirken gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında ayağından vurulduğunu ve o günden beri yürümekte zorlandığını öğrenen Dündar, yaşlı adama geçmiş olsun dileklerinde bulunarak her zaman kendilerine destek olmaya hazır olduklarını söyledi.



Gerçekleştirdiği ziyaretlerde hane sahiplerinin sıkıntı ve dertlerine kulak vererek onlarla birlikte dertlenen, aynı şekilde sevinç ve mutluluklarına da ortak olan Başkan Dündar, "Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi. - BURSA