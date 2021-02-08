Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dün geceden bu yana meydana gelen 3.9 ile 1.2 arasındaki 28 deprem, vatandaşları korkuttu. İlçe sakinlerinden Ayşe Samioğlu, "Depremde kötü sallıyor. Ev yıkılacak zannettik. Evlerine giremeyenler oldu" dedi.

Kayseri'nin merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıoğlan ilçesinde 3.9 ile 1.2 arasında dün geceden bu yana 28 sarsıntı meydana geldi. Geçtiğimiz hafta da 4.5 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede yaşayan vatandaşlar büyük korku yaşıyor.

"DOLAPLAR ŞAKIR ŞUKUR EDİYORDU"

İlçe sakinlerinden Cuma Kıllar, "Gece yatarken birden kütürtüyle uyandık. Tam uyuyacakken bir tane de sallandık. Korkudan uyuyamadım ve fırınıma geldim. Baya sallandık. Dolaplar şakır şukur ediyordu. Geçen gün olan deprem bundan şiddetliydi. Bu o kadar şiddetli değildi. Birinci az sürdü ama hızlıydı. İkinci olan biraz uzun sürdü" dedi.

"AYNANIN SALLANDIĞINI HİSSEDİNCE UYANDIK"

Mustafa Sayan da, "Gece 1'i 5 geçe uyurken, aynanın sallandığını hissedince uyandık. Belli bir süre sonra sallanma geçti. Arkasından birkaç defa artçı sarsıntılar oldu" dedi.

"TAŞ YIKILIR GİBİ OLUYOR"

Ayşe Samioğlu ise, "Geçen hafta pazartesi günü de bir deprem yaşamıştık. Onun tedirginliğini daha atamadan bir tane daha deprem yaşadık. Sonrasında yaşanan artçı sarsıntılarda salladı. Halk olarak tedirginiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Depremler de gece oluyor. İlk depremde 3 gün uykusuz bir şekilde işe başladık. Tam atlattık derken, haftasında bir tane daha yaşadık. Depremde kötü sallıyor. Taş yıkılır gibi oluyor. Ev yıkılıyor zannediyoruz. Burada insanlarda gece arabalarında gezdiler. Evlerine giremeyenler oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı