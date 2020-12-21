Dün akşam Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen isim kim oldu? Özgül mü, Eray mı, Serhat mı elendi?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Masterchef Türkiye'de finale az kala bir isim daha elendi. Peki, Dün akşam Masterchef'te kim elendi? Masterchef elenen isim kim oldu? Özgül mü, Eray mı, Serhat mı elendi? 20 Aralık Masterchef elenen kim oldu? Masterchef Özgül kimdir? Masterchef Eray kimdir? Masterchef Serhat kimdir?

Ekranların fenomen yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Eray, Özgül ve Serhat'ın yer aldığı eleme potasında yarışmaya veda eden isim belli oldu.

20 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Önümüzdeki hafta final yapmaya hazırlanan MasterChef Türkiye'de Eray hayallerine veda ederek yarışmayı 5. olarak tamamladı. Son 4'e kalan Barbaros, Özgül, Serhat ve Emir ise artık beyaz önlükle yarışacak.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, aslen Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nü bitirdi. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Aksungur, son olarak Bolu'daki bir otelde çalıştı.

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmıştı.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

MasterChef Özgül Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.

SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış;2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı'nda karşılaştığı "Butik Pastacılık" kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.

MSA'da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar, bir dönem butik pastane işletmiştir.

Özgül Coşar, mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade ediyor ve takipçilerine Instagram hesabı üzerinden birçok tarifi paylaşmaya devam ediyor.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Serhat Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.