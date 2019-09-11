Dün akşam evlenen şarkıcı Aylin Coşkun'a kilolarca altın takıldı

11.09.2019 07:40

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Volkan Aslan ile yapılan nikahla evlendi. Düğünden saatler önce dini nikah kıydıran Coşkun, müstakbel eşinden mehir olarak 10 külçe altın istedi. Dün akşam düzenlenen görkemli düğünle evlenen Coşkun'a sanatçı dostları ve akrabaları da kilo kilo altın taktı.

BİR GELİNLİK TAM 87 BİN TL

Uzun zamandır bu düğüne hazırlanan Coşkun, 3 farklı gelinlik giydi. Şarkıcının ilk gelinliği tamı tamına 20 kilo. Coşkun'un ikinci gelinliğini ise ünlü model Gülşah Saraçoğlu imzalı. Gelinliğin fiyatı ise 15 bin dolar yani 87 bin TL. Yakın arkadaşı Hande Yener ile sahneye çıkarak düet yapan Coşkun ise yine 20 kilo ağırlığında payet ve püsküllerden oluşan bir elbise giydi.

KİLOLARCA ALTIN TAKILDI

İstanbul'daki lüks bir otelde yapılan düğüne sanat dünyasından da pek isim katıldı. Yıllardır bu düğünü bekleyen ünlü şarkıcıya kilolarca altın takıldı.

10 KÜLÇE ALTIN İSTEDİ

42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun dün düğün önce dini nikah kıydırmış ve nikah esnasında eşinden istediği mehiri de sosyal medya hesabından video olarak yayınlamıştı. Aylin Coşkun, yıllardır birlikte olduğu Volkan Aslan'dan mehir olarak 10 külçe altın istedi.

DÜĞÜN İÇİN EV VE ARABASINI SATTI

Aylin Coşkun, "Kınaya değil, konsere gider gibi hazırlandım. Eh mekanın sahibi geldi" diyerek geçtiğimiz hafta Yeniköy'deki bir yalı da kına gecesi düzenledi. Gösterişli kına gecesiyle herkesi şaşkına çeviren Coşkun, eşi Volkan Aslan'ın kına ve düğün masraflarını karşılamak için evi ve arabasını sattığını söyledi.