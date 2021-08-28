Dumlupınar, Zafer Bayramı etkinliklerine hazır
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Dumlupınar, Zafer Bayramı etkinliklerine hazır

Dumlupınar, Zafer Bayramı etkinliklerine hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlamaları öncesi, zaferin kazanıldığı topraklar olan Dumlupınar ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlamaları öncesi, zaferin kazanıldığı topraklar olan Dumlupınar ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya'nın Kurtuluşu ve Zaferin 99. yılı nedeni ile Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki kutlama hazırlıkları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan ve bazı bakan yardımcılarının da katılacağı kutlamalar öncesi Ceyhun, Dumlupınar'da ki çalışmaları yerinde inceledi. Dumlupınar'da ki şehitlikleri ziyaret ederek dua eden Başkan Ceyhun, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Zafer'in 99. yıl dönümü etkinliklerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan ve bazı bakan yardımcılarının da katılacağını söyleyen Başkan Sebahattin Ceyhun, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın bu sene 99. yılı kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin Zafer Bayramı Kutlu Olsun. Bundan 99 yıl önce bu kurtuluşun topraklarında nice şehit verdik, tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bizlerde kutlamalar öncesi teşkilatımız ile birlikte bir Dumlupınar ziyareti gerçekleştirdik. Hem orada ki törenler, hem de vatandaşlar ile hem hal olma anlamında çeşitli ziyaretler ve incelemeler yaptık. Zafer Bayramı törenlerimize bu sene Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank eşlik edecekler. Her sene bildiğiniz üzere Gençlik ve Spor Bakanımız geliyorlardı ancak kendileri bu sene Tokyo Olimpiyatlarından olduklarından dolayı katılım sağlayamayacaklar ancak Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş bey bizler ile birlikte olacaklar inşallah. Bu sene 99'ncu yıl dönümü kutladığımız Zafer Bayramımızın seneye 100'ncü yıl dönümünü kutlayacağız ve koca bir asrı devirmiş olacağız. Onun için 100'ncü yıl içinde hem kutlamalar anlamında hem de kutlamalar anlamında farklı faaliyetler için girişimlerde bulunuyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Zafer Bayramı etkinliklerine hazır
Dumlupınar, Zafer Bayramı etkinliklerine hazır
Dumlupınar, Zafer Bayramı etkinliklerine hazır
Dumlupınar, Zafer Bayramı etkinliklerine hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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