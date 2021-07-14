Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü

Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, Dumlupınar tren istasyonu modernizasyonu ve hemzemin geçitleri üzerine yapılması planlanan çalışmalar hakkında, Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri'yi makamında ziyaret etti.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, Dumlupınar tren istasyonu modernizasyonu ve hemzemin geçitleri üzerine yapılması planlanan çalışmalar hakkında, Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri'yi makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ile birlikte Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri'yi makamında ziyaret ettik. Ziyarette bölgemizdeki faaliyet ve projeler hakkında bilgi aldık. Aynı zamanda Dumlupınar istasyonumuzun modernizasyonu ve hemzemin geçitleri üzerine yapılması planlanan çalışmaları konuştuk. Misafirperverliği için kendilerine teşekkürler ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü
Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü
Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Düm Tek Tek Melisa Döngel
Spor Salih Uçan Erol Bulut Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 09:39:47. #1.16#

title