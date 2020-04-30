Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı
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Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine vekaleten atanan Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Yılmaz'ın görevine başladığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı
30.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:48

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine vekaleten atanan Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Yılmaz'ın görevine başladığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun Erzincan depremi sonrası Erzincan'a Vali Yardımcılığı görevine atanmasından sonra uzun süredir Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu'nun vekaleten baktığı Dumlupınar Kaymakamlığı görevine, Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Yılmaz'ın atandığı ve görevine başladığı açıklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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