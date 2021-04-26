Dumlupınar'da sokak hayvanları unutulmadı
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Dumlupınar'da sokak hayvanları unutulmadı

Dumlupınar'da sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağında aç kalan hayvanlara yem bırakıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokağa çıkma yasağında aç kalan hayvanlara yem bırakıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamanın uygulandığı bu günlerde, beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına belediyemiz destek olmaya devam ediyor. Ekiplerimiz ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme noktalarının periyodik temizlik ve dezenfektasyonlarını yaparak sokak hayvanlarına yiyeceklerini ve sularını koyuyor. İlçe merkezimizin yanı sıra dışında kırsal alandaki sokak köpeklerine yiyecek ve su veriliyor" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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