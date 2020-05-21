Dumlupınar'da mezarlık temizliği çalışmaları
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Dumlupınar'da mezarlık temizliği çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, belediye ekipleri tarafından mezarlıkta temizleme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Dumlupınar'da mezarlık temizliği çalışmaları
21.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:59

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, belediye ekipleri tarafından mezarlıkta temizleme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Mezarlığımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de vatandaşların kabir ziyaretlerinde sıkıntı çekmeden, sosyal mesafeyi korumak suretiyle ziyaretlerini yapabilmeleri için genel temizlik çalışması yapıyoruz. Mezarlıklarımızdaki çöp ve yabani ot temizliğinden başlayıp çevre düzenlemeleriyle birlikte, yıkılan mezar taşlarının bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. İlçe halkımızın, mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmesi ve geçmişimize saygımızın bir ifadesi olarak, mezarlığımızda bahar temizliği ve peyzaj çalışmaları başlatılmıştır. Emeği geçen işçi kardeşlerimize ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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