Dumlupınar'da işyerlerinin tamamı ve marketler dezenfekte edildi
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Şemsettin Akağaç, Koronavirüs, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Dumlupınar'da işyerlerinin tamamı ve marketler dezenfekte edildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında işyerlerinin tamamı ve marketler dezenfekte edildi.

14.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:32
Dumlupınar'da işyerlerinin tamamı ve marketler dezenfekte edildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında işyerlerinin tamamı ve marketler dezenfekte edildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı yüylük köyümüzde karantina devam etmektedir. Biz belediye olarak ilçemizdeki tüm esnaflarımızın işyerlerini Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi belli aralıklarla tekrarlayacağız. İlçe halkımızın huzuru ve güveni için evde kalmaları ricamızdır. İnşallah kısa zamanda bu salgından ülkemiz en az zararla kurtulacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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