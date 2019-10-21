Dumlupınar'da Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

21.10.2019 10:50

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç başkanlığında olağanüstü toplanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunda düzenlediği 'Barış Pınarı Operasyonu'na destek veren bir bildiri yayımladı.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun da imza attığı bildiride, "Barış Pınarı Harekatının bir tercih değil zorunluluk olduğunun altı çizildi.



Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç yaptığı açıklamada, "Ülkemiz; Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırarak hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak ve bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönmeleri için Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için tehdit unsuru olduğu ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA