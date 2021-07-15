Dumlupınar'da 3. Etap TOKİ çalışmaları
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Dumlupınar'da 3. Etap TOKİ çalışmaları

Dumlupınar'da 3. Etap TOKİ çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, 3. Etap TOKİ Konutları yapımı için gerekli çalışmaların başladığı bildirildiDumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapılması planlanan ve etüt çalışmaları yapılan 3.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, 3. Etap TOKİ Konutları yapımı için gerekli çalışmaların başladığı bildirildi

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapılması planlanan ve etüt çalışmaları yapılan 3. Etap TOKİ Konutları için TOKİ Genel Müdürlüğü İmar Daire Başkanı Mehmet Akif Ayar'ı makamında ziyaret ederek, konu ile ilgili istişarelerde bulunduk. Dumlupınar için gerekli yatırımların yapılacağı müjdesini aldık.Başkanımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. İlçemizin gelişimi için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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