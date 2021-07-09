Dumbo filmi oyuncuları kimler? Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi nerede çekildi?
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Dumbo filmi oyuncuları kimler? Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi nerede çekildi?

Dumbo filmi oyuncuları kimler? Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi nerede çekildi?
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Tim Burton tarafından yönetilen, senaryoda Ehren Kruger'ın yer aldığı 2019 Amerikan fantastik dönem macera filmi Dumbo filmi oyuncuları kimler? Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi nerede çekildi?

Film, Walt Disney'in Helen Aberson ve Harold Pearl'ün romanından uyarlanan 1941 tarihli aynı isimli animasyon filminin canlı aksiyon uyarlaması filmidir. Dumbo filmi oyuncuları kimler? Dumbo filmi konusu nedir? Dumbo filmi nerede çekildi?

DUMBO FİLMİ OYUNCULARI

Colin Farrell,

Michael Keaton,

Danny DeVito,

Eva Green,

Alan Arkin

DUMBO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hikâye, başarısız bir gezici sirkte çalışan ve uçabilen, son derece büyük kulakları olan bir bebek fil ile karşılaşan bir aileyi anlatıyor.

Haber Yorumları
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