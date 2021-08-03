Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu

Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yeniden çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, mahalle sakinleri de söndürme ekiplerine destek oluyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yeniden çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, mahalle sakinleri de söndürme ekiplerine destek oluyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Sedir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde başlayan ve ormanla birlikte evlerin de yanmasına sebep olan yangında bir yandan yaralar sarılmaya, bir yandan da yeniden başlayan alevlerle mücadele sürüyor.

Hayvanların telef olduğu, evlerin hatta mezarların bile zarar gördüğü yangının sonrasında Senir Mahallesi sakinleri yaralarını sarmaya vakit bulamadan yeniden yangın tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Bugün saat 18.00 sıralarında dağlık bölgelerde yeniden dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin yeniden yükseldiği alana çok yakında bulunan yerleşim yerleri tehdit altında kalırken, mahalle halkı da ellerinde yangın tüpleriyle ve ağaçlar arasından yangın yerine yol açmak için testerelerle müdahale etmeye çalıştılar. Yangın söndürme helikopterlerinin de havadan, itfaiye ekiplerinin ise karadan müdahaleleriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Günlerdir alevlere teslim olan Manavgat'ta yangın bir mahalleye daha yaklaştı, vatandaşlar tahliye için korkuyla bekliyor
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Manavgat'ı teslim alan alevler 35 günlükken yüzü yanan Uğur Acar'ın acısını ikiye katladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobil Mutfak Tırlarıyla da afet bölgesinde yemek dağıtımına başladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobil Mutfak Tırlarıyla da afet bölgesinde yemek dağıtımına başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Erken Bülent Ersoy Çağatay Akman
Spor Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Sergen Yalçın Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:43:59. #1.16#

title