Dükkanının önüne bıraktığı köpeği, bir gün sonra ayağı kesilmiş olarak buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dükkanının önüne bıraktığı köpeği, bir gün sonra ayağı kesilmiş olarak buldu

21.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:31
Dükkanının önüne bıraktığı köpeği, bir gün sonra ayağı kesilmiş olarak buldu

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde Orhan Bıyıklı, dükkanının önünde bıraktığı köpeğini arka sağ bacağının diz bölümünden kesilmiş olarak buldu.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde Orhan Bıyıklı, dükkanının önünde bıraktığı köpeğini arka sağ bacağının diz bölümünden kesilmiş olarak buldu. Ameliyat edilen köpeğin bacağı tamamen kesilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde Orhan Bıyıklı, dükkanını kapatarak evine gitti. Bıyıklı, iş yerindeki köpeğini de dükkanın önünde bıraktı. Bıyıklı bir gün sonra geldiğinde köpeğinin sağ bacağının diz bölümünden kesildiğini fark etti. Bıyıklı, köpeği tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ameliyatla köpeğin bacağı tamamen kesildi. Bıyıklı'nın şikayeti üzerine polis şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.Sosyal medya paylaşımı ile yaşanan olaya tepki gösteren Orhan Bıyıklı, "Köpeğimin bacağı kesik buldum. Kim yaptı, bilmiyorum. Köpek saldırması değil. Bunu yapan bir insan. Tasması çözülmeden kafasından çıkartılmış halde buldum. Bu kolay kolay çıkmaz. Topuk altı kesik buldum. Şok oldum. Oğlumla beraber OMÜ Hayvan Hastanesi'ne gittim. Bacağın kesilmesinin üzerinden bir ya da iki gün geçmiş dediler ve arka bacağının ampute olacağını söylediler. Polise müracaat ettik. Bu cani kimse yakalanmasını istiyoruz." dedi.

FOTORAFLI


Dükkanının önüne bıraktığı köpeği, bir gün sonra ayağı kesilmiş olarak buldu
Dükkanının önüne bıraktığı köpeği, bir gün sonra ayağı kesilmiş olarak buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dükkanının önüne bıraktığı köpeği, bir gün sonra ayağı kesilmiş olarak buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 17:42:06. #1.15#
title