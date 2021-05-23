Sakarya'da dükkanı basan grup ortalığı birbirine kattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada ortalığı birbirine katan grup, polis sirenlerini duyunca bölgeden kaçtı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada ortalığı birbirine katan grup, polis sirenlerini duyunca bölgeden kaçtı. O anlar isecep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma esnasında karşıt grubun olduğu sokaktaki dükkanı basan diğer grup, ortalığı birbirine kattı. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine onunla saldıran ve ortalığı adeta savaş alanına çeviren grup, polis sirenlerini duyunca bölgeden kaçtı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların birbirlerine ellerine geçirdikleri merdiven ve farklı eşyalar ile saldırma anları, daha sonrasında ise bölgeye gelen polisleri görerek kaçtıkları anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı