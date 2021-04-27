Dukan diyeti nedir? Merak edenler için dukan diyeti listesi

Yaz aylarına kısa bir süre kala kilo vermek isteyen bir çok kişi pandemi dolayısla spor salonlarının kapalı olması dolayısıyla alternatif yöntemlere yönelmeye başladı. Bulaş riskinden dolayı evde oturan ve çözüm bulunamayan fazla kilolar için en iyi çözüm şimdilik diyetler. Kilolarından kurtulmak isteyenlerin internette yaptıkları aramalarda dukan diyeti dikkat çekmekte. Peki dukan diyeti nedir? Merak edenler için dukan diyeti listesi

Yaz dönemi yaklaşırken fit bir vücuda sahip olma hayali kuranlar, spor salonların kapalı ve bulaş riski taşımasıyla birlikte diyetlere yöneldi. Bu diyetler içerisinde en çok dikkat çeken 1975 yılında obeziteye karşı savaş açan Fransız beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan'ın "Je ne sais pas maigrir" yani Zayıflamayı bilmiyorum isimli kitabıyla adını duyurduğu "Dukan diyeti " oldu. Dr. Dukan oluşturduğu yöntem ile zahmetsiz, sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermenin mümkün olduğunu söylüyor. Protein ve yağ tüketimi temelli bu beslenme şekli için detayları haberimizde sizler için derledik.

DUKAN DİYETİ NEDİR?

Dr. Pierre Dukan'ın oluşturduğu bu yöntem 4 aşamadan oluşmakta ve yüksek protein, düşük karbonhidrat tüketimiyle birlikte sağlıklı, kalıcı bir kilo vermeyi vadeder. Vücut proteini yakmak için harcağı kalori miktarını arttırarak kilo verme işlemininde hızını arttırır. Dr. Dukan "Aç olduğunda kilo verilmez" ana fikriyle protein alımını yükseltip, karbonhidrat tüketimini aza indirirken vücudu yağ yakmaya zorluyor.

DUKAN DİYETİNİN AŞAMALARI NELERDİR?

4 aşamadan oluşan dukan diyetinde beyaz et, kırmızı et, deniz ürünleri, peynir, süt, sebzeler yüksek protein içeren yiyecekler tüketilir. Ancak diyetin en dikkat edilmesi gereken noktası ise tüm aşamaların eksiksiz ve sırasıyla uygulanmasıdır.

Aşama ( Atak Aşaması )

Aşama ( Seyir Aşaması )

Aşama ( Güçlendirme Aşaması )

Aşama ( Dengeleme Aşaması )

ATAK AŞAMASI

İlk aşama olan atak aşaması kişinin vermesi gereken kiloya bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 1 ile 10 gün arası süren bu aşamada yağsız proteinler, günde en az 6 bardak su ve 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi tüketimi yapılması gerekir. Atak aşaması sırasında protein tüketimini günün her saati yapabilir, kesinlikle karbonhidrat tüketmemeniz gerekir.

Tüketilmesi önerilen yiyecekler;

Yağsız Jambon

Yağsız Sakatat

Yağsız Sığır eti

Haşlanmış Yumurta

Deniz ürünleri

Yağsız Süt

Yağsız Peynir

Yağsız Yoğurt

Soya peyniri

Derisiz kümes hayvanları

SEYİR AŞAMASI

İkinci aşama olan seyif aşaması 1 ile 12 ay sürdürülebilir. Bu aşamada yağsız protein alımının devam etmesinin yanı sıra nişastasız sebzelerinde tüketimi ekleniyor. Günde 6 bardak su tüketimi aynı miktarda devam ederken yulaf ezmesi 2 yemek kaşığı olarak değiştiriliyor. Mısır, patates, fasulye, bezelye, mercimek, avokado ve meyvelerin tüketilmesi kesinlikle yasaktır.

Birinci aşamadaki yiyecekere artı olarak tüketilmesi önerilen yiyecekler;

Ispanak, lahana, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler

Biber

Kuşkonmaz

Enginar

Patlıcan

Salatalık

Kereviz

Domates

Mantar

Soğan

GÜÇLENDİRME AŞAMASI

Üçüncü aşama olan güçlendirme aşaması fazla olarak nitelendirilen kilolar verildikten sonra geri alınması kolay olan bu kilolardan korumak için yapılan aşamadır. Bu aşamanın süresi verilen kilolara bağlıdır ve kaybedilen her kilo için 5 gün bu aşamanın uygulanması gerekmektedir. Yani 5 kilo verdiyseniz 25 gün uygulamanız gerekir. Bu evrede günde 6 bardak su tüketimi devam ederken, yulaf ezmesi 2,5 kaşık olarak arttırılmıştır. Bunların yanı sıra günde 2 dilim ekmek, meyver, makarna ve patates gibi nişastalı yiyeceklerin tüketimine başlanıyor. Ayrıca haftanın 2 gününde kutlama yemekleri ekleniyor.

Birinci ve ikinci aşamaya artı olarak tüketilmesi önerilen yiyecekler;

Ekmek ( Günde 2 dilim )

Makarna, Patates ( Haftada 2 gün bir porsiyon)

Meyveler ( Günde 1 porsiyon )

Kutlama yiyecekleri ( istenilen yiyecekler haftada 2 gün )

DENGELEME AŞAMASI

Diğer evrelerin aksine bu aşama ömür boyu uygulanacak bir beslenme şeklidir. Diğer aşamalarda sağlanan başırının kalıcı olması için ömür boyu uygulanması önerilen bu aşamada 3 kaşığa kadar yulaf ezmesi serbesttir. Günde en az 20 dakika yürüme tavsiyesi ile birlikte haftanın bir günü atak aşamasındaki yağsız saf protein beslenmesinin yapılmasıdır.

DUKAN DİYETİNİ KİMLER YAPAMAZ?

Kolestrol, diyabet rahatsızlığı yaşayanlar, kalp ve damar problemi yaşayanların dukan diyetini yapması kesinlikle önerilmemektedir. Bunların yanı sıra her metobolizmanın farklı olabileceğini unutmamalısınız. Uzmanlar değer ölçümü yapılmadan besin düzenini değiştirmenin oldukça tehlikeli olduğunu belirmektedirler. Diyet yapmadan önce mutlaka diyetisyen ya da uzman tavsiyesi almanızı öneririz.