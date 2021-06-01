Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek
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Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin normalleşme planının detaylarını paylaştı. Bakanlık tarafından düğün ve nikah işlemleri hakkında yapılan bilgilendirmeye göre; kapalı alanlardaki düğünlerde kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılacak ve azami 100 davetli çağrılabilecek. Diğer yandan 15 Haziran'dan itibaren davetli sınırı kaldırılacak. 1 Temmuz'dan itibaren ise nişan ve kına etkinliklerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme adımlarının detaylarını paylaştı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, düğün ve nikah işlemlerinin nasıl yapılacağına dair de bilgiler verildi. Buna göre 1 Haziran'dan sonra açık alanlarda yapılacak düğünlerde kurallara uyulması, kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde ise asgari 6 m2 alan bırakılması ve 100 davetli sınırının gözetileceği bildirdi.

15 HAZİRAN'DAN SONRA DAVETLİ SINIRLAMASI KALKIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede bir başka dikkat çeken detay ise davetli sınırlandırmasının kaldırılacağı tarih oldu. İçişleri Bakanlığı, 15 Haziran'dan itibaren tüm kurallara uyulması şartıyla davetli sınırlamasının kaldırılacağını açıkladı. Kına ve nişan merasimlerinin ise 1 Temmuz'dan sonra yapılabileceği aktarıldı.

YİYECEK - İÇECEK İKRAMI DA YAPILABİLECEK

15 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilecek düğünlerde açık veya kapalı mekan fark etmeksizin davetli sınırının kaldırılacağını açıklayan Bakanlık, yine açık veya kapalı mekan fark etmeksizin yiyecek- içecek ikramı yapılabileceğini bildirdi. Ancak 15 Haziran'dan sonra kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde yine kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydı aranacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede düğün ve nikah törenlerine ilişkin yer alan bölüm şu şekilde:

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler; açık alanlarda; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak; kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek- içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır. Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek - Haberler
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