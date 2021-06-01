Düğünler açıldı mı? Düğünler nasıl olacak? Pazar günü düğünler yasak mı?

Kabine Toplantısı sonrası düğünler için de karar çıktı. Karardan sonra "Düğünler açıldı mı? Düğünler nasıl olacak? Pazar günü düğünler yasak mı?" Soruları gündeme geldi. Düğüler için yayınlanan genelgede detaylar açıklandı. 1 Haziran'dan sonra düğünlerin nasıl olacağı ve düğünler kaç saat olacağı ile ilgili detaylar haberimizde...

Düğünler nasıl olacak? Pazar günü düğünler yasak mı?İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede ile düğün, nişan ve nikah hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Yiyecek-ic¸ecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilis¸kin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı gu¨nu¨ son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah to¨renleri ve du¨gˆu¨nlerde yiyecek- ic¸ecek ikramı yapılabilecek.

DÜĞÜNLER AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahlar ve düğünlerle ilgili olarak "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." ifadesini kullandı.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL YAPILACAK?

Nikah to¨renleri ile nikah merasimi s¸eklindeki du¨gˆu¨nler; – Ac¸ık alanlarda;

– Sagˆlık Bakanlıgˆı Salgın Yo¨netimi ve C¸alıs¸ma Rehberinde nikah to¨renleri ve du¨gˆu¨nlerle ilgili belirlenen tu¨m kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

– Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

– Yiyecek-ic¸ecek ikramının yapılmaması,

– Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

– Kis¸i bas¸ı asgari 6 m2 alan bırakılması,

– Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gu¨nu¨nden itibaren yapılabilecektir.

NİŞAN VE KINA 1 TEMMUZ'DAN SONRAYA BIRAKILDI

– Yiyecek-ic¸ecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilis¸kin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı gu¨nu¨ son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah to¨renleri ve du¨gˆu¨nlerde yiyecek- ic¸ecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kis¸i bas¸ına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

– Nis¸an ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.