Düğünde twerk yapmak isteyen kadının eteği açıldı, salondakiler dondu kaldı
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Ukrayna'daki bir düğünde, pistin ortasında twerk yapmak isteyen kadının eteği açıldı. Bu sırada salondakilerin büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. Kendini tutamayanlar ise kahkahayı patlattı.
Düğünlerdeki ilginç dans gösterileri ve gelenekleriyle bilinen Ukrayna'da ilginç bir olay yaşandı. Düğünün devam ettiği sırada konuklardan bazıları pistin ortasına gelerek kendisini müziğin ritmine kaptırdı. Ancak aralarından bir kadın, kendisini diğer konuklardan daha fazla müziğe kaptırdı.
BİR ANDA ETEĞİ AÇILDI
Kadın konuğun twerk yapmaya çalıştığı sırada bir anda eteğinin açılması, salonda büyük şaşkınlık yarattı. Genç kadın durumu toplamaya çalıştıktan sonra yeniden yerine oturdu. Ancak bu anlara şahit olan konuklar ise kendilerini gülmekten alamadı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı.