Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı

Rusya'nın Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen bir kişi düğün gününde evlendiği kadını erkek davetlilerle aşırı ilgilendiği gerekçesiyle misafirlerin önünde döverek öldürüp uçurumdan attı.

Sibirya'nın Prokudskoye köyünde yaşanan olayda, Stepan Dolgikh hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı.

DAVETLİLER DEHŞETİ İZLEDİ

Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva'yı döverek öldürdü. Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı. Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Stepan, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Davetliler, gelinin uygunsuz davrandığı ve erkek davetlilere aşırı ilgi gösterdiği gerekçesi ile damadın kıskançlık krizine girdiğini ve aşırı alkollü olduğu için de gelini döverek öldürdüğünü söyledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR

Gelinin bir arkadaşı, Oksana'nın Stepan ile cezaevinde tanıştığını ve cinayetten hapis yattığını bilmesine rağmen Stepan'ı düzelteceğini düşündüğü için evlendiğini söyledi.