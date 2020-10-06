Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı

06.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:05

Rusya'nın Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen bir kişi düğün gününde evlendiği kadını erkek davetlilerle aşırı ilgilendiği gerekçesiyle misafirlerin önünde döverek öldürüp uçurumdan attı.

Sibirya'nın Prokudskoye köyünde yaşanan olayda, Stepan Dolgikh hayatını birleştirdiği Oksana Poludentseva ile düğün günü evin dışında tartışmaya başladı.

DAVETLİLER DEHŞETİ İZLEDİ

Tartışma sırasında Dolgikh, gelin Oksana Poludentseva'yı döverek öldürdü. Dolgikh, daha sonra gelinin cansız bedenini alıp, yakındaki bir uçuruma attı. Olayı izleyen davetliler, polise haber verdiklerini ve araya girmeye korktuklarını ifade etti.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Stepan, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Davetliler, gelinin uygunsuz davrandığı ve erkek davetlilere aşırı ilgi gösterdiği gerekçesi ile damadın kıskançlık krizine girdiğini ve aşırı alkollü olduğu için de gelini döverek öldürdüğünü söyledi.

Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Basına konuşan dedektif Kirill Petrushin, olayın 2 ay önce gerçekleştiğini, bu süre zarfında soruşturmanın yapıldığını ve damadın kendilerine her şeyi itiraf ettiğini açıkladı.

CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR

Gelinin bir arkadaşı, Oksana'nın Stepan ile cezaevinde tanıştığını ve cinayetten hapis yattığını bilmesine rağmen Stepan'ı düzelteceğini düşündüğü için evlendiğini söyledi.

Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı
Haber Yorumları (1)
ADA: Bizene gereksiz bir haber
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Erkan Kandemir
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Aslıhan Doğan Seren Serengil
Spor Falcao Ali Palabıyık Fırat Aydınus Malcolm Thomas Steven Gerrard
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 10:12:07. #1.14#
title