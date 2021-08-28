Düğünde gençlerin kavgasına "sulu müdahale"
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Düğünde gençlerin kavgasına "sulu müdahale"

Düğünde gençlerin kavgasına 'sulu müdahale'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir düğünde bir araya gelen gençler nedeni bilinmeyen bir sebeple yan sokakta tartışmaya başladı.

Esenyurt'ta bir düğünde bir araya gelen gençler nedeni bilinmeyen bir sebeple yan sokakta tartışmaya başladı. Tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüşürken gençleri ayırmak için bir vatandaşın evden su dökmesi ilginç anlar oluşturdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir düğünde karşı karşıya gelen gençler sebebi bilinmeyen bir neden ile tartıştılar. Daha sonra düğünden ayrılan gençler bir yan sokakta kavga etmeye başladılar. Tekme tokat birbirine giren grup dakikalarca kavga ettiler. Çevredeki vatandaşların da uyarılarına kulak asmayan grup, bir vatandaşın soğuk sürpriziyle karşılaştı. Birinci katta oturan bir vatandaş altında kavga eden gençlere leğenle su dökerek ayırmaya çalıştı. Bu durum karşısında şok olan gençler kısa süre sonra ayrılarak sokaktan ayrıldılar. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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