Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı
İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleşen bir düğünde, damada arkadaşları tarafından takılan pompalı tüfek büyük şaşkınlık yarattı. Düğün sunucusunun, "Şeytan doldurmasın bir alkış alabilir miyiz" ifadelerini kullandığı sırada, gelinin yüzündeki asıklık da dikkat çekti. Damat İbrahim Mendaşağu olayın ardından verdiği ifadede, tüfeği eşinin istememesi nedeniyle geri verdiğini belirtti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Gürpınar Mahallesi'ndeki bir düğünde kaydedildi. Çiftin düğününe gelenler bir süre eğlendikten sonra takı törenine geçildi. Takı merasimi sırasında damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı silahı damadın boynuna taktı.
Takı merasiminin sunumunu yapan kişi, "Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?" dedi. Pompalı tüfek takan arkadaşlar ile gelin ve damat daha sonra beraber fotoğraf çektirdi. Ancak bu sırada gelinin suratındaki asıklık gözlerden kaçmadı.
Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Beylikdüzü Asayiş ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda polisler damat İbrahim Mendaşağu'nun evinde arama yaptı.
Yapılan aramalar sonunda pompalı tüfek bulunamazken damat İbrahim Mendaşağu verdiği ifadede, "Düğünden sonra eşim tüfeği evde istemediği için takan arkadaşıma geri verdim. Tüfek şu an nerede bilmiyorum" dedi. İfadenin üzerine polis ekipleri bu kez pompalı tüfeği damada takı olarak takan Onur İlkan Demirkol'un evinde arama yaptı.
Evde bulunan tüfeğe el koyularak herhangi bir olaya karışmadığı belirlendi. Onur İlkan Demirkol'a, 2521 sayılı, "avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının alımı, satımı ve bulundurulması" kanunu ihlal edildiği gerekçesiyle para cezası uygulandı. Öte yandan düğünün yapıldığı düğün salonunun da ruhsatsız olduğu ve pandemi tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 3 bin 469 lira para cezası kesildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri