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Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
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Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemleri kapsamında vaka artışlarına neden olan düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına "gözlemci" bulundurulması yönünde hazırlıkların olduğunu açıkladı.

Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde
08.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada düğünlerle ilgili yeni bir tedbirin hayata geçirileceğini duyurdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına "gözlemci" bulundurulması yönünde hazırlıklarının söz konusu olduğunu belirten Koca, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlere ilişkin ise "Bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" dedi.

"KALABALIKLARI TERCİH ETMEYİN"

Hastalığın, bugünlerdeki yayılma oranlarına değinen Bakan Koca, şu uyarılarda bulundu: "Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller ve plajlar. Açık veya kapalı, fakat kalabalık, diğer ortak mekanlar. Tatile gidenler, Kovid-19 tedbirlerinin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar, eğer başka kalabalıkları tercih etmez, mesafe kuralını fazlasıyla uygularsa buna müteşekkir kalırız.

"VAKA ARTIŞLARININ NEDENİ DÜĞÜNLER"

Düğünlerde, bir çiftin sevincine yarın gölge düşürme korkusu bile tek başına tedbirlere uymak için yeterli olmalıdır. Filiasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Temaslı taramalarında birçok kez karşımıza bu olaylar çıkmaktadır. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz, testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür."

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