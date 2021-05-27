Düğün solanları açılacak mı 2021? 1 Haziran'da düğün salonları açılıyor mu? Düğün solanları ne zaman açılacak?

Kapanan düğün salonları sahipleri gözünü bu kapsamda kademeli normalleşmenin ikinci aşaması için 1 Haziran sonrasına çevirirken bu noktada ise Düğün solanları açılacak mı 2021? 1 Haziran'da düğün salonları açılıyor mu? Düğün solanları ne zaman açılacak? soruları gündeme taşındı. Peki, düğünler ne zaman yapılacak ve 1 Haziran'dan sonra başlayacak mı? İşte, düğün salonları ile ilgili merak edilen bilgiler.

Düğün salonları sahipleri ve evlilik hayali kuran binlerce izleyici gözünü 1 Haziran sonrası için Kabine'den çıkacak karara çevirdi. Düğünlerle ilgili son dakika gelişmeleri bu kapsamda yakından takip ediliyor

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

1 HAZİRAN SONRASI NELER OLACAK?

1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.

Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

Dolayısı ile düğün salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.

Ancak konuyla ilgili şu an İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.