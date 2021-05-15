Düğün sektörü normalleşmeye dahil edilmeyi bekliyor
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Düğün sektörü normalleşmeye dahil edilmeyi bekliyor

Düğün sektörü normalleşmeye dahil edilmeyi bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düğün Sektörü İşletmecileri Federasyonu (DÜSİFED) Başkan Yardımcısı ve Adana Düğün Salonları Organizasyonu Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, korona virüs tedbirleri kapsamında 15 aydır faaliyet alanları kapalı olan düğün sektörünün oldukça zor durumda olduğunu belirterek, "Normalleşme...

Düğün Sektörü İşletmecileri Federasyonu (DÜSİFED) Başkan Yardımcısı ve Adana Düğün Salonları Organizasyonu Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, korona virüs tedbirleri kapsamında 15 aydır faaliyet alanları kapalı olan düğün sektörünün oldukça zor durumda olduğunu belirterek, "Normalleşme takviminde yer almak istiyoruz" dedi.

Şirin, yaptığı açıklamada, 15 aydır faaliyetlerinin durdurulduğunu ve bu dönemde maddi manevi zor durumda kaldıklarını belirtti. Şirin, "Düğünlerin yapılmadığı bu dönem de vaka sayıları 60 binlere ulaştı. Kulis bilgilerine dayalı olarak sunulan kademeli normalleşme takviminde düğün sektörüne de yer verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirin, şunları kaydetti:

"Son 9 ayda virüsün yayılmasına neden olan tüm alanlarda faaliyet başlatılırken düğünlerin kulis bilgilerine göre Temmuz ayına ötelenmesini kabul etmiyoruz. On binlerce firma ve 1 milyondan fazla düğün sektörü çalışanının 17 Mayıs'ta işlerimize dönmeyi bekliyoruz. Tavan yüksekliklerimiz mevzuat gereği zaten en az 4 metre. Alanlarımız 500-2000 m2 arasında. Emici ve dışarıdan temiz hava basınçlı havalandırma sistemlerimiz mevcut. Açık alanlarımız mevcut. sağlık bakanlığı hijyen kurallarına da harfiyen uyduk. Düğünler HES kodu ve maske ateş ölçümü davetli kişi bilgileri alınarak giriş yapılan denetimi ve filyasyonu mümkün organizasyonlardır. Ayrıca mekanlarımızda geçirilen toplam süre, toplu taşıma, AVM, pazar yeri, kafe, restoran ve diğer kalabalık alanlarda geçirilen sürenin çok çok altındadır. Hiçbir sektörde kişi sınırlı kısıtlama olmazken bizlerde mekanlarımızın büyüklük ve hacmine bakılmaksızın 50 kişi sınırı getirildi. Turizm ve yiyecek - içecek, ulaşım ve hizmet sektörlerinde olduğu gibi yüzde 50 istiyoruz. Düğün sektörü, devletine ve toplum sağlığına gösterdiği saygı ile korona virüs ile mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve pandemi de toplam 15 ay çalışmamıştır. Düğün sektörü, bir yıl öncesinden başlayarak rezervasyonla çalışan bir sektör olduğu ve birçok hazırlığın çok önceden planlandığı için açılış tarihimiz tüm hizmet ulaşım turizm restoran kafeler ile birlikte düzenlenmeli." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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