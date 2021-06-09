Düğün salonu işletmecileri maske ve mesafe konusunda uyarıldı
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Düğün salonu işletmecileri maske ve mesafe konusunda uyarıldı

Düğün salonu işletmecileri maske ve mesafe konusunda uyarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankırı'da, kontrollü normalleşmeyle birlikte başlayan düğün merasimlerinde alınması gereken tedbirlerle alakalı olarak, düğün salonu işletmecilerine bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Çankırı'da, kontrollü normalleşmeyle birlikte başlayan düğün merasimlerinde alınması gereken tedbirlerle alakalı olarak, düğün salonu işletmecilerine bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Vali Yardımcısı Şahin Bayhan tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında, işletme sahipleri maske ve mesafe konusunda tekrar uyarılırken, gerekli bilgilendirmeler de yapıldı. Vali Yardımcısı Bayhan, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan salgın nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır mücadele edildiğini söyledi. Her hafta pandemi toplantısıyla valilik açılışının yapıldığını kaydeden Bayhan, alınan kurallara uymanın öneminden bahsetti.

Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, çok sayıda tedbirlerin, hıfzıssıhha kurulu kararlarının yorucu olsa da yaygının bulaşmasını engellemede önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, "Biz de elimizden geldiği kara bunu etmeye çalışıyoruz. Şimdi konumuz Cumhurbaşkanlığı makamında yapılan bakanlar kurulu toplantısında alınan tedbirler neticesinde ilimize yansıyan kısmı. Yaz gelince insanlarımız düğün, nişan, sünnet gibi sosyal aktivitelere büyük ağırlık verirler. Düğünlerimiz genelde yaza saklanır. Cumhurbaşkanlığı makamından gelen talimatlar gereği biz yine bir takım hıfzıssıhha kurulu kararlarını aldık. Sizlere de dosya halinde takdim edildi. İlimizde insanlar çocuklarının mürüvvetlerini görmek için çok çeşitli aktiviteler var. Bu aktivitelerin başında düğün, kına, baş bağlama, mevlit gibi bir sürü aktiviteler var. Aldığımız kararlara göre bunları yasaklamıştık" dedi.

"Yasakların amacı hastalığın yaygınlaşmasını engellemek"

"Bizim derdimiz vatandaşın eğlencesiyle düğünüyle sünnetiyle uğraşmak değil, bu hastalığın yayılmasını engellemek" diyen Bayhan, "Bu belayı bu sıkıntıyı nasıl atlatırız? Hep beraber, omuz omuza. 15 Haziran tarihine kadar düğün salonlarında yeme içme yasaklandı. Bunları yapmayacağız. Ayın 15'inden sonra serbest olacak, 1 Temmuz'dan itibaren de düğünler serbest bırakılacak. Burada şunu hatırlatmak istiyoruz. Hepimiz büyük sıkıntılar çektik, zorlu günler yaşadık evine ekmek götüremeyen esnafımız oldu. Zaman zaman denetimlere çıktık. Denetim sırasında tanıdığım bir kıraathaneciyi ne kadar zor durumda olduğunu gördüm. Elimizden gelen desteği sağladık. Bütün esnafımız zor durumdaydı. Şimdi epey bir açılım oldu. Tekrar yeme içme yerleri kafeteryalar açıldı. İnsanlar belirli kısıtlamalarla bu geçidi sağlıyoruz" dedi.

"Sosyal mesafe ve maskelere dikkat etmek gerekiyor"

Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, düğünlerde bir süredir birbirlerini görmeyen insanların bir araya geldiklerini ve maske, mesafe gibi hijyen kurallarına riayet etmenin salgın sürecinde önemli olduğuna dikkat çekerek, "Epey bir hale gelmişken düğünlerle ilgili olarak sosyal mesafeyi maskeyi kullanımını devam ettirmek istiyoruz, talebimiz bu. Bununla ilgili olarak zaten bir önümüzdeki hafta salı günü yeme içme serbest olacak ama kapalı alanlarda yine 4 metrekare Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde alan gerekli. Ona uyacağız, takip edeceğiz. Yeme içme 15'inden sonra serbest olacak. Ama sosyal mesafe ve maskeye dikkat edeceğiz. Tekrar yeniden bir kapanmaya, yeniden bir hastalığın yayılmasına virüsün yayılmasına tahammülümüzün olmadığını en az benim kadar hepinizde biliyorsunuz. Bunun bizden çok sıkıntısını sizler çektiniz. Biraz daha sabır dikkat etmenizi talep ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olmanızı istiyoruz. Bu sene de sıkıntıları birlikte omuz omuza vererek aşmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Düğün salonu işletmecileri maske ve mesafe konusunda uyarıldı
Düğün salonu işletmecileri maske ve mesafe konusunda uyarıldı
Düğün salonu işletmecileri maske ve mesafe konusunda uyarıldı
Düğün salonu işletmecileri maske ve mesafe konusunda uyarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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