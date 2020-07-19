Düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı
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Düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı

5 karayolu Selimpaşa mevkisinde düğün konvoyunda hızla şerit değiştirerek fren yapan 7 aracın sürücüsü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

Düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı
19.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:39

E-5 karayolu Selimpaşa mevkisinde düğün konvoyunda hızla şerit değiştirerek fren yapan 7 aracın sürücüsü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda 8 bin 596 lira idari para cezası kesildi.

E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar bir anda hızla şerit değiştirtip fren yapmıştı. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine "makas" da atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler daha sonra gözden kaybolmuştu O anları kaydeden bir kadın, "Düğün konvoyu değil terör" diyerek durumda tepki göstermişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, araç sürücüleri İbrahim Melih Ç, Yakup D, Emre A, Mahmut K, Fatih T, Abdul Samet S. ve Kübra D'yi yakaladı. Şubeye götürülen sürücülere burada "makas atmak" suçundan bin 228'er lira olmak üzere toplam 8 bin 596 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine geçici olarak el konuldu.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Şubede işlemleri tamamlanan sürücülere sevk edildikleri polis merkezinde, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişileri hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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