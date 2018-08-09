Düğün Konvoyuna Baskın! Damat Cezaevine Götürüldü
Bursa'da dünya evine girmeye hazırlanan Yunus Yavuz'un kınası için arkadaşları ile girdiği konvoya polis baskın yaptı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan damat gözaltına alınırken gelin ve davetliler ise adliyeye akın etti.
Bursa'da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yunus Yavuz kınası için gelini almaya giderken aracı polis tarafından durduruldu. Düğünü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Yavuz'a daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu suçla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan damat düğün yapacağını ve kına için girdiği konvoydan alındığını ifade ederek düğününü yapmak için izin istedi. Yavuz'un bu isteğini reddeden hakim sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.
"HİÇ BİR ŞEY YARIM KALMADI"
Çıkışta ailesi ile vedalaşan damat gözyaşları içerisinde geline sarıldı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan damat Yavuz, çıkışta gazetecilere 'Hiçbir şey yarım kalmadı. Her şey 10 gün sonra kaldığı yerden devam edecek' dedi.
Yavuz'un cezaevine götürülmesinin ardından davetliler ve gelin adliyeden ayrıldı.
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yol yakınken dön be kızım ...bu senin için bir fırsat..Cevap Yaz 2 Yayından KaldırMELEK: Verilmiş sadakası varmıs tabi anlayabilene inşaAllah başını yakmazYayından Kaldır
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ŞABANIN filmi ni hatirladimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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KARI O ALTINLARI HAK ETTI GIDIP YENIDEN EVLENSIN HEMDE KUTUR KUTUR BIR GARIBAN DAMAT BULSUNCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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BAKSANIZA DAMADIN SAĞINA SOLUNA SADIÇLARI KUVVETLİ EYER BU DAMAD 10 GÜNE ÇIKARSA BENİM ADALETE GÜVENİM TÜKENİR NEDEMEK 10 GÜN SONRA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDER DEMEK BELLİKİ DAYILARI VAR YUKAR MAHALLEDE NEYSE GÖRECEZ DAMAD ARKA KAPIDAN ÇIKMAZSA EYERCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır