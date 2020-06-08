Düğün hazırlığı yaptığı Suriyeli kadın dolandırdı
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Düğün hazırlığı yaptığı Suriyeli kadın dolandırdı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Mehmet Ermiş,(34), düğün hazırlığı yaptığı Suriyeli Dua Kassum(29) tarafından 60 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

Düğün hazırlığı yaptığı Suriyeli kadın dolandırdı
08.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:17

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Mehmet Ermiş,(34), düğün hazırlığı yaptığı Suriyeli Dua Kassum(29) tarafından 60 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Başkasının dolandırılmasını istemediğini söyleyen Ermiş, "Benim başıma geldi, başkalarının da canı yanmasın" dedi.

Çerkezköy'de yaşayan Mehmet Ermiş, arkadaşları aracılığıyla Hatay'da yaşayan Suriye uyruklu Dua Kassum ile tanıştı. Tanışmanın ardından kısa süre sonra nişan yapmak isteyen çift düğün hazırlıklarına başladı. Çerkezköy'e gelen Dua Kassum'la dini nikah yapan Mehmet Ermiş, gelinin akrabalarıyla birlikte düğün hazırlıkları için kuyumcuya gitti. Yeğeni Ü.G'yi gelin ve yakınlarının yanında bırakan damat adayı Mehmet Ermiş bankaya giderek para çekti. Bu esnada Ü.G'nin boşluğundan yararlanan Dua Kassum ve yakınları, kuyumcudan aldığı altınlarla kayıplara karıştı.

'BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI BEKLİYORUM'Olayla ilgili 2.5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Ermiş, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istedi. Ermiş, "Engelli olduğum için bugüne kadar evlenemedim. Ben de artık evlenip artık yuva kurmak istedim. Olayın yaşandığı 2018 yılında Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum. Kamera kayıtları ve her şey ortadadır. İki yıldır evlenme vaadiyle beni dolandıran Suriye uyruklu dolandırıcıların yakalanmasını bekliyorum" dedi.'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Söz konusu süreçte yaklaşık 60 bin TL dolandırıldığını belirten Ermiş, "Bugüne kadar beni yaklaşık 60 bin TL dolandırdılar.  O süre zarfında dolandırıcı olduklarına dair hiç açık vermediler. Bana göz boyadılar ve kandırdılar. Benim başıma geldi, başkalarının da canı yanmasın. Engelli maaşım ile aileme bakıyorum. Şu an ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorum. Bütün varımı yoğumu bu kişilere kaptırdım. Yetkililere sesleniyorum, bu çete başkalarının canını yakmadan bir an önce yakalansın" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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