Evlenecekleri gün müstakbel kocasının evli olduğunu öğrendi, yine de düğünden vazgeçmedi
İngiliz emekli asker Simon Crudgington, eşi Elizabeth'le evli olduğu sırada Monika Szoka ile ilişki yaşamaya başladı. Szoka'yı Türkiye'ye tatile götüren ve kadını Türkiye'de evliliğe ikna eden adam, amacına ulaştı. Ancak çiftin düğün gününde Elizabeth, kocasının yeni aşkı Monika Szoka'ya mesaj atarak Simon'un hala kendisiyle evli olduğunu söyledi. Szoka, bu haberi alınca dünyası başına yıkıldı fakat çift yine de evlenmek için Prag'a uçtu.
İngiltere'de yaşayan Simon Crudgington isimli adamın yaptıkları, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Elizabeth isimli eşiyle mutlu birlikteliğine devam eden Simon, bir yandan da eğlence mekanında tanıştığı Monika Szoka isimli kadınla aşk yaşamaya başladı.
Simon, oldukça etkilendiği Monika Szoka'yı tatil için Türkiye'ye getirdi. İkili, Türkiye'de son derece mutlu bir tatil geçirdikten sonra evlilik kararı aldı. Monika, evlilik teklifini kabul etmesinde Türkiye tatilinin de büyük rol oynadığını belirtti.
Monika Szoka ve Simon, Türkiye tatilinden döndükten sonra evlilik hazırlıklarına başladı. İkili, dünyaevine girecek olmanın heyecanını yaşıyordu. Ancak düğün günü, beklenmeyen bir şey oldu. Simon'un eşi Elizabeth, Monika'yı arayarak Simon'un zaten kendisiyle evli olduğunu söyledi.
Elizabeth, kocasıyla mutlu bir evliliği olduğunu ve boşanma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Yine de çiftin Prag'a giderek düğünlerini gerçekleştirdiği belirtildi. Ancak nikah işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği henüz bilinmiyor.
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