Evlenecekleri gün müstakbel kocasının evli olduğunu öğrendi, yine de düğünden vazgeçmedi

İngiltere'de yaşayan Simon Crudgington isimli adamın yaptıkları, duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı. Elizabeth isimli eşiyle mutlu birlikteliğine devam eden Simon, bir yandan da eğlence mekanında tanıştığı Monika Szoka isimli kadınla aşk yaşamaya başladı.

TATİL İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Simon, oldukça etkilendiği Monika Szoka'yı tatil için Türkiye'ye getirdi. İkili, Türkiye'de son derece mutlu bir tatil geçirdikten sonra evlilik kararı aldı. Monika, evlilik teklifini kabul etmesinde Türkiye tatilinin de büyük rol oynadığını belirtti.

DÜĞÜN GÜNÜ ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Monika Szoka ve Simon, Türkiye tatilinden döndükten sonra evlilik hazırlıklarına başladı. İkili, dünyaevine girecek olmanın heyecanını yaşıyordu. Ancak düğün günü, beklenmeyen bir şey oldu. Simon'un eşi Elizabeth, Monika'yı arayarak Simon'un zaten kendisiyle evli olduğunu söyledi.

YİNE DE EVLENMEKTEN VAZGEÇMEDİLER

Elizabeth, kocasıyla mutlu bir evliliği olduğunu ve boşanma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Yine de çiftin Prag'a giderek düğünlerini gerçekleştirdiği belirtildi. Ancak nikah işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği henüz bilinmiyor.

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