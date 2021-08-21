Düğün eğlencesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt'ta yapılan düğün eğlencesinde silahlı kavga yaşandı.

Esenyurt'ta yapılan düğün eğlencesinde silahlı kavga yaşandı. Kavga sırasında rastgele sıkılan kurşunlardan birisi balkonda oturan yaşlı kadının başına isabet ederken, bir erkek şahıs da her iki bacağından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken kavga sırasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle arasında yapılan düğün eğlencesinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle gruplar birbirlerine silahla saldırmaya başladı. Rastgele sıkılan kurşunlardan birisi, metrelerce ötede balkonda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale isimli kadının başına isabet ederken, diğer kurşunlar ise kavgaya karışan şahıslardan Özgür Çartepe'nin bacaklarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili çalışma başlattı.

"Maganda kurşunu isabet etti"

Olayı gören mahalle sakini ise korku dolu anları anlattı. Her iki sokakta düğün olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Karşı sokakta ve bu sokakta düğün vardı. Karşı taraftaki düğünden silah sesleri geldi. Bu tarafta düğünü izleyen bir kadına maganda kurşunu isabet ediyor. Kadını acil hastaneye götürüyorlar. Hastanede hayatını kaybediyor. Yaralı da var. Köprü üzerinde ayağından vurulanda vardı" diye konuştu.

Yaşanan silahlı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı

Esenyurt'ta yaşanan silahlı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yapılan düğün eğlencesinde insanların halay çektiği görülüyor.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken bacağından yaralanan şahsın ise tedavisi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı