Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi hasılatı nedir?
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Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi hasılatı nedir?

30.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:15
Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi hasılatı nedir?

Düğün Dernek 2: Sünnet filmi gösterime girdiği günden itibaren gündemde olmayı başardı. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi hasılatı nedir?

İlk 3 günde 1.380.122 kişiyi sinema salonlarına çekmeyi başaran Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi oyuncuları, hasılatı ve daha fazlası haberimizde yer almaktadır.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ HASILATI NEDİR?

Film, sinemalarda ilk başta 1200 salonda gösterime girmiş daha sonra yoğun istek üzerine bu sayı 1400 sinema salonu olmuştur. Film, gösterime girdiği ilk üç gününde 1.380.122 biletli seyirci tarafından izlenip bu 3 günlük süreçte toplam 16.795.440,73 TL hasılata ulaştı. Ayrıca, film 2015 yılının en çok izlenen filmi olmuştur.

Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet filmi hasılatı nedir?

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız

Arzu Oruç - Lobideki Kız

Ferit Aktuğ - Komiser

Tuna Kirli - Soyguncu

Giray Altınok - Soyguncu

Alper Kadayıfçı - Soyguncu

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