23.09.2019 18:01

Düden Gölü kurudu, flamingoların yaşam alanı daraldı (2)

'GÖLÜN GERİ KAZANDIRILMASI GEREKİR'

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, başta flamingo olmak üzere 185 kuş türünün yaşadığı Düden Gölü'nün bu yıl kuruduğunu ve gölün kente yeniden kazandırılması gerektiğini belirtti. Gölün ilçeye güzellik kattığını ifade eden Uludağ, şunları söyledi

Düden Gölümüzde başta flamingo olmak üzere 185 kuş türü yaşıyor. Göl ilçemize güzellik katıyor. Fakat son yıllarda bu gölümüz yağışların azlığı ve çiftçilerin aşırı sulama yapması nedeniyle su beslenmesi yönünden yetersiz kaldı. Her yıl giderek azalan gölümüzde su kalmadı ve kurudu. Bu yıl sadece Kulu'nun kanalizasyon suların arıtıldığı tesisten çıkan suyla, sözde göl dediğimiz yer beslenmektedir. Buradaki su da yetersiz kalmakta. Su yetersiz kaldığı içinde kuşlarımız göç etmeye başladı veya çok dar alanda yaşamlarını sürdürüyor. Yetkililerden, gölümüzün suyla ilgili beslenmesi için gerekli çözümü üretmelerini bekliyoruz. Flamingolar dünyada az ratslanan ve az yerlerde kuluçkalayan kuş türüdür. Kulu Belediyemizinde sembolü olarak kullanılıyor. Biz flamingo ve diğer kuş türlerinin gölde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çözüm bulunmasını ve gölümüzün Kulu'ya geri kazandırılmasını istiyoruz.

Kaynak: DHA