Dübecikler Havuzu ve Hamamı adeta çürümeye terk edildi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Yoncalı Kaplıcaları'nın simgesi 'Dübecikler Hamamı ve Havuzu'nun yıllardır bir türlü yenilenip tekrar hizmete açılmaması tepkilere neden oluyor.

Yoncalı Mahallesi sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, şifa kaynağı hamam ve havuzun bir an önce tekrar halkın hizmete sunulmasını istiyor.

Hasan Demirdöğen ve Musa Akbulut isimli mahalle sakinleri, "Dübecikler, yıllardan beri Yoncalı'nın incisi olarak bilinen bir kaplıcamızdı. Maalesef 4 yıldan beri harabe vaziyette. Kimsenin uğramadığı, artık Dübecikler muhitinden kimsenin geçmediği bir yer oldu. Geceleri karanlık, ıssız, sessiz, harabe bir yer oldu artık. Buranın bir an önce faaliyete geçirilmesine, canlanmasına, eskisi gibi insanların Buradan şifa kaynağı olarak gelip faydalanmasını istiyoruz. Buradaki yüzme havuzu şu anda Yoncalı'nın hiçbir yerinde yok. O kadar büyük yüzme havuzu olan, suyunun da hemen yakınında olmasından dolayı sıcak olan bir hamamı vardı. Maalesef burası 4 yıldan beri atıl vaziyette, kimsenin ilgilenmediği alakadar olmadığı bir yer oldu. Devletin malını korumak güzelleştirmek bu kadar mı zor. Yoncalı gibi bir turizm bölgesine yakışmayan bir görüntü var burada. Gelen insanlar hep Dübecik'leri soruyor. Bizde, '4 yıldan beri kapalı, hiçbir şey yapılmıyor' diyoruz. Bizimde evimiz burada karşıda önceden sabah kalkıp mis gibi hamamımıza girerdik. Ama şimdi maalesef yok. Bir an önce yetkililerin bunu göz önüne alıp, ihaleye mi verilecek, devlet mi yapacak bunun çaresine bakılmasını istiyoruz" diye konuştular. (EFE-) - KÜTAHYA